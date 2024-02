OGH-Entscheidung: Wiederholung von Prozess um Martyrium von 63-jährigem Wiener

Der Prozess um das Leiden eines 63-jährigen Mannes aus Wien, der im Juni 2023 vor dem Landesgericht stattfand, muss erneut abgehalten werden.

Der Oberste Gerichtshof (OGH) hat die ursprünglichen Urteile - sieben Jahre Haft für den Sohn der ehemaligen Partnerin des Opfers und drei Jahre Haft für dessen Partnerin - aufgrund von Mängeln bei der Feststellung aufgehoben. Dies wurde von Wolfgang Haas, dem Verteidiger der Frau, am Mittwoch gegenüber der APA bestätigt. Ein Termin für die Wiederholung des Prozesses steht noch aus.

63-jähriger Wiener soll von Pärchen gefoltert worden sein

Am 26. Jänner 2020 haben das Paar den damaligen Partner der Mutter des 43-jährigen Mannes einer regelrechten Folter ausgesetzt. Zuerst wurde der 63-Jährige mit einem Schleifstein und Fäusten angegriffen. Als er zu Boden fiel, warf sich der 43-Jährige, der ein Gewicht von über 130 Kilogramm hat, mit voller Wucht auf ihn. Anschließend versuchte man, den Mann dazu zu zwingen, Katzenfutter zu essen, bevor er gezwungen wurde, sich auszuziehen. Dann wurde er weiter misshandelt.

all

all

self

self

Angeklagte bestritten Folter von 63-jährigem Wiener

Im ersten Gerichtsverfahren bestritten die Angeklagten die Vorwürfe. Sie gaben an, zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht mehr am Tatort gewesen zu sein, nämlich in der Wohnung der Mutter des 43-Jährigen. Der 43-Jährige beschuldigte seine Mutter sogar, möglicherweise gewalttätig geworden zu sein. Anfangs ermittelte die Staatsanwaltschaft auch gegen die Mutter des 43-Jährigen und ehemalige Lebensgefährtin des Opfers, da der misshandelte Mann zunächst widersprüchliche Angaben zu seinen Verletzungen gemacht hatte. Das Verfahren gegen die Mutter wurde jedoch eingestellt.