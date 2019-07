Oft am Gehsteig unterwegs: Wiener Polizei kontrollierte E-Scooter-Fahrer

Die Wiener Polizei führte am Dienstag eine Schwerpunktaktion am Wiener Ring durch. Dabei wurden vor allem E-Scooterfahrer kontrolliert, die zu zweit oder auf dem Gehsteig unterwegs waren.

An der Wiener Ringstraße haben Polizisten am Dienstag E-Scooter-Lenker kontrolliert. Grundsätzlich sind deren häufigste Fehlverhalten das Fahren am Gehsteig, das Missachten roter Ampeln und Personen, die zu zweit am E-Scooter unterwegs sind, hieß es vonseiten der Polizei. Auch fehle die gegenseitige Wertschätzung und Rücksichtnahme im Straßenverkehr.