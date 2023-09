Öffis statt Parkplätze: Wiener Neudorf gewann VCÖ-Mobilitätspreis

Der VCÖ-Mobilitätspreis Österreich wurde in diesem Jahr der Marktgemeinde Wiener Neudorf verliehen. Die Gemeinde erhielt den Preis für ihr Konzept zur nachhaltigen Belebung des Ortskerns. Die Preisverleihung fand am Mittwochabend statt. Zusätzlich wurden noch weitere zwölf Projekte von VCÖ, Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) und ÖBB ausgezeichnet.

In Wiener Neudorf wurde eine Wohnhausanlage errichtet, die zentral gelegen ist und über 114 Wohnungen verfügt. Sie befindet sich nur eine Gehminute entfernt vom Bahnhof der Badner Bahn und ist gut an das Radwegenetz angebunden. Um den öffentlichen Verkehr zu fördern, hat die Gemeinde beschlossen, die Anzahl der Parkplätze zu reduzieren. Stattdessen erhalten die Bewohnerinnen und Bewohner von dem Wohnbauträger eine finanzielle Unterstützung von bis zu 1.200 Euro pro Wohnung, um Jahreskarten für den öffentlichen Nahverkehr zu erwerben. Darüber hinaus stehen den Bewohnerinnen und Bewohnern E-Carsharing und Elektro-Fahrräder zur Verfügung. Vor der Wohnhausanlage wurde außerdem ein breiter Boulevard angelegt, der begrünt ist. Für die Errichtung des Boulevards wurde eine Kfz-Fahrbahn umgewidmet.

Marktgemeinde Wiener Neudorf mit VCÖ-Mobilitätspreis ausgezeichnet

"Wohnbau und Siedlungsentwicklung haben großen Einfluss auf das Mobilitätsverhalten. Zentrumsnahes Wohnen ermöglicht es der Bevölkerung, häufiger klimaverträglich und kostengünstig zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit Öffentlichem Verkehr mobil zu sein. Gleichzeitig stärken damit die Gemeinden ihren Ortskern und die Nahversorgung. Entsiegelung und Begrünung von Aufenthaltsflächen wiederum werden immer wichtiger, um Gemeinden und Städte an die zunehmende Erderhitzung anzupassen", wurde VCÖ-Geschäftsführerin Ulla Rasmussen zitiert.

VCÖ-Mobilitätspreis nach Wettbewerb für nachhaltige Mobilität unter dem Motto "Zukunft jetzt gestalten" vergeben

Bei Österreichs größtem Wettbewerb für nachhaltige Mobilität, der vom VCÖ in Kooperation mit dem Klimaschutzministerium und den ÖBB durchgeführt wird und heuer unter dem Motto "Zukunft jetzt gestalten" stand, habe es mit 407 eine Rekordanzahl an Einreichungen gegeben, hieß es in einer Aussendung.