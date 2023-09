ÖFB Cup: Austria Wien gewinnt gegen St. Anna souverän

Am Mittwoch hat sich Austria Wien in der Steiermark mit einem 4:0 gegen USV St. Anna am Aigen durchgesetzt und steht im ÖFB Cup Achtelfinale.

Für die drückend überlegene Austria Wien traf Andreas Gruber in der ersten Halbzeit mit einem sehenswerten Kopfball zur 1:0-Führung (31.). Davor wie danach vernebelten die Wiener Top-Gelegenheiten.

Austria Wien feiert gegen St. Anna 4:0 Sieg

Der eingewechselte Manfred Fischer sorgte in Halbzeit Zwei mit einem Schuss aus der Drehung für klare Verhältnisse (65.). Auch Dominik Fitz (75.) und Reinhold Ranftl (91.) schrieben noch an. Bereits nach wenigen Minuten musste Austria Wien-Mittelfeldspieler James Holland verletzt vom Platz.

Auch der LASK, Austria Klagenfurt und Blau-Weiß Linz haben am Mittwoch ihre Spiele in der 2. ÖFB-Cup-Runde gewonnen und wie die "Veilchen" den Einzug ins Achtelfinale des österreichischen Fußball-Cups geschafft. Bereits am Dienstag waren Red Bull Salzburg, der WAC, Austria Lustenau, DSV Leoben, der SKN St. Pölten, Kapfenberg und der GAK ins Achtelfinale aufgestiegen. Als einziger Oberhaus-Club scheiterte bisher die WSG Tirol. Die Auslosung der Runde der letzten 16 erfolgt am kommenden Sonntag.