ÖWA: Mehr als elf Millionen Seitenaufrufe für VIENNA.AT

Die Österreichische Webanalyse (ÖWA) bescheinigt der Wiener Newsplattform VIENNA ONLINE (VIENNA.AT) für den September einen starken Anstieg der Zugriffszahlen in allen Bereichen. Besonders kann sich das Nachrichtenportal über rund elf Millionen allgemeine Seitenaufrufe freuen.

Im Spätsommermonat September verzeichnete die Newsplattform VIENNA.AT über 4,3 Millionen Visits und rund elf Millionen Seitenaufrufe. Das ergibt bei den Visits eine Steigerung von 19 Prozent und bei den Seitenaufrufen ein Plus von 35,8 Prozent gegenüber dem September 2020. Die Neugier der Wienerinnen und Wiener auf aktuelle News aus ihrer Heimatstadt und der Welt war demnach auch im September sehr stark.

Außerdem wurden mit über zwei Millionen Endgeräten – also Smartphones, PCs und Tablets – auf die Nachrichtenplattform zugegriffen, was eine Zunahme von 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Die Zahlen haben sich damit auch im Vergleich zum Vormonat August 2021 in allen Bereichen stark verbessert.