ÖWA: Ein ausgezeichneter Jahresbeginn für VIENNA.AT

Die Zahlen der unabhängigen Österreichischen Webanalyse (ÖWA) bescheinigen der Wiener Newsplattform VIENNA ONLINE einen Anstieg in allen Bereichen gegenüber dem Vorjahr.

Die Wienerinnen und Wiener riefen im Jänner knapp 4,9 Millionen Mal die VIENNA.AT-Startseite auf. Dies bedeutet einen enormen Anstieg von über 116 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auf alle Page Impressions, also alle Seitenaufrufe, betrachtet, darf sich die Wiener Nachrichtenplattform ebenfalls über eine außerordentliche Steigerung von über 115 Prozent freuen. Die Userinnen und User riefen fast 9,6 Millionen Seiten auf und informierten sich über die aktuellen Ereignisse in Wien und der Welt.

Jahresrückblick 2020

Das Jahr 2020 war ein besonders erfolgreiches Jahr für die Newsplattform VIENNA.AT. Mehr Wienerinnen und Wiener informierten sich auf dem Portal über die aktuellen Geschehnisse: So bescheinigten die Zahlen der Österreichischen Webanalyse VIENNA.AT eine durchgehende Steigerung in allen Bereichen im Vergleich zum Vorjahr 2019. Monat für Monat durfte sich das VIENNA.AT-Team über einen Zuwachs an Userinnen und Usern freuen.