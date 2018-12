ÖVP: Wunsch nach konstruktiver Kommunikation

Karl Nehammer von der ÖVP ortet einen immer aggressiveren Ton bei politischen Auseinandersetzungen. Insbesondere von der SPÖ wünscht er sich nun einen sachlicheren Stil.

ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer kritisiert den immer aggressiveren Ton in der politischen Auseinandersetzung. Die Oppositionsparteien, insbesondere die SPÖ, forderte Nehammer im APA-Interview zum Jahresausklang auf, zu einem sachlichen Stil zurückzukehren. “Entgleisungen einstellen, hart in der Sache sein, aber wertschätzend miteinander diskutieren”, so Nehammers Vorschlag.