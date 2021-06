ÖVP Wien: Stadt-RH sollen aus Magistrat ausgegliedert werden

Eine Reform des Stadt-RHs. Dieser soll aus dem Magistrat ausgegliedert werden. Die Einrichtung soll ein eigenes Organ der Stadt werden.

ÖVP: Einrichtung soll eigenes Organ der Stadt werden

Maßnahmenbekanntgaben sollen rascher erfolgen

"Wir haben erst kürzlich aufgezeigt, wie viel Geld in Wien in den letzten 20 Jahren gespart hätte werden können, wenn die Stadt den Empfehlungen des Stadtrechnungshofes oder des Rechnungshofes Folge geleistet hätte: An insgesamt 100 Beispielen haben die Rechnungshöfe eine Verschwendung von 5 Mrd. Euro Steuergeld in Wien aufgezeigt", rechnete Klubchef Wölbitsch vor.