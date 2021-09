ÖVP Wien pocht auf Aus für Valorisierungsgesetz

Die Wiener ÖVP möchte eine Abschaffung des Valorisierungsgesetzes in Wien. Dieses sieht eine automatische, infaltionsabhängige Anpassung der kommunalen Gebühren vor.

Die Wiener ÖVP drängt weiter auf Abschaffung des Wiener Valorisierungsgesetzes. Ein entsprechender dringlicher Antrag soll am Donnerstag im Landtag eingebracht werden. Das Gesetz bedeute "Feigheit vor dem Bürger", um sich die Argumentation zu ersparen, warum man eine Erhöhung durchführe, befand ÖVP-Finanzsprecher Manfred Juraczka.

Leben in Wien in den vergangenen Jahren teuerer geworden.

Er verwies in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Klubchef Markus Wölbitsch und Gemeinderätin Caroline Hungerländer auf "Entlastungsmaßnahmen", die der Bund setze. Dort würden etwa Gebühren nicht angepasst, um das "zarte Pflänzchen" der Konjunkturerholung nicht zu gefährden. In Wien hingegen sei das Leben bereits in den vergangenen Jahren empfindlich teuerer geworden, versichert die ÖVP. Juraczka präsentierte heute eine Auflistung, die nicht nur die vom Valorisierungsgesetz umfassten Preise (etwa für Wasser, Kanal oder Müllentsorgung) enthalten.