ÖVP vs. Falter: Volkspartei will Urteil nicht auf sich sitzen lassen

Die ÖVP beruft gegen das Urteil des Handelsgerichts Wien in dem von ihr angestrengten Verfahren gegen die Wochenzeitung "Falter" wegen des Vorwurfs der Wahlkampfkosten-Überschreitung 2019.

Das Handelsgericht Wien hatte der ÖVP in einem Punkt Recht gegeben, in einem zweiten Teil der Klage jedoch nicht. Die ÖVP will nun für Klarheit sorgen, wie sie am Montag betonte.