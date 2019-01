ÖVP-Staatssekretärin Edtstadler befürwortet Kickls Pläne für Abschiebungen

Die ÖVP-Staatssekretärin im Innenministerium, Karoline Edtstadler, steht in der Debatte um den Rechtsstaat hinter Herbert Kickl. Der Innenminister hatte angekündigt, Grundregeln wie die Menschenrechtskonvention hinterfragen zu wollen.

Karoline Edtstadler, die ÖVP-Staatssekretärin im Innenministerium, hat am Samstag Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) in der Debatte um den Rechtsstaat und die Menschenrechte in Schutz genommen. Sie befürwortete im Ö1-Radio Kickls politisches Anliegen, straffällig gewordene Asylwerber rigoros abzuschieben. Sie wies lediglich Kickls Ansicht, “wonach das Recht der Politik zu folgen hat und nicht die Politik dem Recht” zurück.