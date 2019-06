ÖVP-Spenden: Konkurrenz-Parteien fordern Verschärfung der Parteispendenregeln

Nach der Spenden-Offenlegung der ÖVP fordern die anderen Parteien Spendeverbote und strengere Strafen.

Leichtfried fordert Verbot von Großspenden ab 10.000 Euro

FPÖ will Verbot von Wahlkampfspenden über 3.500 Euro

FP-Generalsekretär Christian Hafenecker wiederholte die Forderung seiner Partei nach einem Verbot von Wahlkampfspenden über 3.500 Euro. "Beim undurchsichtigen ÖVP-System bei den Großspendern muss endlich volle Transparenz gewährleistet werden", forderte Hafenecker via Aussendung. Außerdem plädiert er für die Registrierung von Personenkomitees und für die Einberechnung parteinaher Vereine in die Wahlkampffinanzen der Parteien. "Gerade, weil sich die ÖVP Transparenz, Fairness und Kontrolle auf ihre Fahnen schreibt, sollte sie ihren Worten nun auch echte Taten folgen lassen", so Hafenecker.

Liste JETZT will Offenlegung der gesamten ÖVP-Finanzen

Fiesel: ÖVP erwecke Eindruck der Käuflichkeit der Politik

Auch der Grüne Wahlkampfleiter Thimo Fiesel kritisiert, dass die Tochter von Großspender Klaus Ortner im Aufsichtsrat der Staatsholding sitzt. "Die ÖVP erweckt mit ihrem Vorgehen in dieser Spendenaffäre den Eindruck der Käuflichkeit der Politik", kritisierte Fiesel in einer Aussendung. Er will unter anderem direkte Einschaurechte des Rechnungshofs in die Parteifinanzen sowie strafrechtliche Sanktionen bei Verstößen gegen das Parteiengesetz.