ÖVP-Parlamentsklub machte Wallfahrt nach St. Wolfgang

Am Montag war der ÖVP-Parlamentsklub bei einer Wallfahrt in das oberösterreichsiche St. Wolfgang unterwegs.

ÖVP-Parlamentsklub tätigte Wallfahrt nach St. Wolfgang

Die Nationalrats- und Bundesratsmandatare begaben sich bereits zum dritten Mal auf Wallfahrt und waren dabei mit Bus, Schiff und zu Fuß unterwegs. Ausgangspunkt für die Fußpilger im Salzkammergut war St. Gilgen. Bei der Messe in der Wallfahrtskirche St. Wolfgang ging Schipka auf die Beziehung zwischen Religion und Politik ein. Hierzulande wirke es so, als wären politische Tätigkeit und persönlicher Glaube unvereinbar oder zumindest so weit wie möglich zu trennen. Religion präge jedoch "den ganzen Menschen - in seinem privaten Bereich und im öffentlichen Bereich". Auch die politische Einstellung werde vom persönlichen Glauben geprägt.