ÖVP NÖ mit Absage für 32-Stunden-Woche

Am 1. Mai erteilte die ÖVP NÖ der Forderung nach einer 32-Stunden-Woche eine Absage.

ÖVP NÖ sprach sich gegen 32-Stunden-Woche aus

"Wir müssen alles tun, um in Zeiten des massiven Arbeitskräftemangels unseren Wohlstand zu halten. Schon heute gibt es in Niederösterreich mit fast 19.000 offenen Stellen mehr Arbeitsplätze, die nicht besetzt werden können als jemals zuvor", hielt der Klubchef fest. Durch den Eintritt der "Baby-Boomer" in die Pension, werde sich diese Situation in den kommenden Jahren noch massiv verschärfen. Bis 2040 würden demnach weitere 60.000 Stellen unbesetzt bleiben. "Dadurch reduziert sich das Wachstum der niederösterreichischen Wirtschaft um knapp acht Milliarden Euro", so Danninger.