ÖVP-Hackerangriff: Vorfall von Task Force besprochen

Am Montag hat der mutmaßliche Hackerangriff auf die ÖVP-Parteizentrale die Nachrichtendienste beschäftigt. Die Task Force !Hybride Bedrohungen" besprach den Vorfall.

Der mutmaßliche Hackerangriff auf die ÖVP-Parteizentrale hat am Montag die Nachrichtendienste beschäftigt. Die von Innen- und Verteidigungsministerium im August eingerichtete Task Force "Hybride Bedrohungen" besprach in ihrer wöchentlichen Sitzung die einzuleitenden Maßnahmen, hieß es in einer Stellungnahme gegenüber der APA. Operativ zuständig seien aber Bundeskriminalamt und Verfassungsschutz, hieß es.

Maßnahmen im Bereich der Cyber-Sicherheit besprochen

Auch der "Cyber Incident" in der Volkspartei wurde bei der jüngsten Sitzung der Geheimdienste besprochen. Die Ermittlungen dazu seien am Freitag eingeleitet worden und würden "intensiv" seitens des Bundeskriminalamts und des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) geführt, hieß es in der Stellungnahme. In ihrer "operativen Ausgestaltung" hätten diese aber mit der Task Force nichts zu tun.