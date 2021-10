ÖVP-Ermittlungen: Matthias Strolz meldet sich zu Wort

Als Sebastian Kurz die ÖVP 2017 übernahm, war Matthiaas Strolz Chef der NEOS. Als solcher schrieb er einen fast prophetischen Text über die wahrscheinlichen Folgen und hat dazu etwas auf Facebook veröffentlicht.

Facebook-Nachricht von Matthias Strolz

Er wird sich auch als Klubobmann nicht halten können. Es konnte nicht funktionieren - warum, das habe ich ihm mehrfach geschildert, zuletzt im Sommer 2018 in einem persönlichen Gespräch. Davor mehrfach öffentlich im Parlament, und zB 2017 in diesem Blog unten.

Das Inferno hat sich haarscharf an das beklemmende Drehbuch gehalten (s. unten). Hier mein Blogbeitrag auf der (damaligen) strolz.eu-Website am 14. Mai 2017 - an jenem Tag, an dem er die #ÖVP "übernommen" hat: