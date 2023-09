ÖVP diskutiert weiter über Zukunftsplan "Österreich 2030"

Weiterhin feilt die ÖVP an ihrem Zukunftsplan "Österreich 2030".

Am Dienstag berieten im Rahmen von sogenannten "Zukunftsraum-Dialogen" mehrere Parteigranden über das Kapitel "Arbeitswelt & Wirtschaftsraum". Es gehe darum, dass Leistung sich wieder lohnen müsse, sagten die Politiker zu Journalisten am Rande des Treffens in der Parteiakademie.