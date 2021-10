ÖVP-Arbeitnehmerbund segnete Reformprogramm ab

Am Samstag traf sich der ÖVP-Arbeitnehmerbund bei einem Bundestag in Grafenegg. Die 350 Teilnehmer gaben ihre 100-prozentige Zustimmung zum Reformprogramm.

Der ÖVP-Arbeitnehmerbund ÖAAB hat am Samstag bei einem Bundestag in Grafenegg sein Reformprogramm mit dem Titel DNA ("Die Neuen Antworten") beschlossen. Mehr als 350 Teilnehmer hätten dem Konvolut eine 100-prozentige Zustimmung erteilt, hieß es in einer Aussendung. Medienvertreter waren nicht geladen.