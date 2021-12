"Ötscher ruft": Kampagne für Neuausrichtung von Skiregion Lackenhof

Für die Neuausrichtung der Skiregion Lackenhof wurde eine Kampagne ins Leben gerufen. Der Titel der Initative: "Der Ötscher ruft".

Wie sieht Zukunft von Lackenhof aus?

Mit dem Ideenwettbewerb soll Lackenhof "zu einem zukunftsfähigen Lebensraum für alle gemacht werden", wurde in einer Aussendung von ecoplus hervorgehoben. Auf www.der-oetscher-ruft.at entsteht eine Website, die Informationen rund um die diese Neugestaltung bieten wird. Ideen können bereits eingereicht werden, über das Weihnachtswochenende hinweg wurden zehn Projektvorschläge gezählt. "Es ist großartig zu sehen, was für ein Momentum hier entstanden ist und wie viele Menschen sich aktiv für 'ihren Ötscher' engagieren möchten", sagte Ralf Eisenhut, der die Taskforce zur touristischen Neupositionierung von Lackenhof leitet. Durch Jury- und Community-Bewertungen werden die besten Ideen ausgewählt und danach in die Gespräche mit Investoren und Grundeigentümern miteinbezogen.