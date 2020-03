Österreichweite WK-Wahlen starten

Ab heute wählen die Unternehmer eine neue Vertretung. Die Termine der Wirtschaftskammerwahlen variieren dabei je nach Bundesland.

Am Montag starten die Wirtschaftskammerwahlen. Sie gehen von 2. bis 5. März über die Bühne. Die Ergebnisse sollen am Freitag, den 6. März, vorliegen. Der ÖVP-Wirtschaftsbund kämpft um seine Vormachtstellung in der Kammer. Vor fünf Jahren kamen die schwarzen Kämmerer auf 66,6 Prozent der Stimmen, doppelt so viele wie alle anderen Fraktionen zusammen.

ÖVP-Wirtschaftsbund kämpft um Mehrheit - Match um Platz zwei

545.652 wahlberechtigte Mitglieder wählen neue Vertretung

Unterschiedliche Wahltermine je nach Bundesland

Die Wahltermine variieren je nach Bundesland: Das Burgenland wählt am 3. und am 5. März, Tirol und Kärnten am 4. und am 5. März, Niederösterreich von 2. bis 4. und Oberösterreich von 4. bis 5 März. Wien und die Steiermark wiederum wählen zwischen 3. und 5. März. Die Vorarlberger sind am 2. oder 5. März dran. Besonders aufpassen bei den Wahlterminen müssen die Salzburger Unternehmer: Dort wird in der Stadt von 2. bis 5. März gewählt, am Land aber nur am 4. und 5. März. Es war auch die Teilnahme per postalischer Wahlkarte möglich.