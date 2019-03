Österreichweite Gründertage: Tipps rund um die Unternehmensgründung

Bald finden wieder die österreichweiten "Gründertage" statt. Dort gibt es Tipps und Infos rund um die Unternehmensgründung. In Wien findet der Gründertag am 3. April statt.

Zwischen dem 29. März und 6. April 2019 finden in ganz Österreich die “Gründertage” des Gründerservice der Wirtschaftskammern statt. Dort gibt es nicht nur Tipps rund um die Unternehmensgründung sondern auch interessante Erfahrungsberichte und Experten-Talks.

“Auf den Gründertagen können sich Neugründer und alle, die eine Gründung planen, über Chancen und Risiken informieren. Denn wir wissen: Je höher der Informationsgrad und je mehr in die Vorbereitung investiert wird, desto besser ist die Aussicht auf einen optimalen Start in die Selbständigkeit – und damit auch die Aussicht, erfolgreich am Markt bestehen zu können”, betont die Bundesgeschäftsführerin des Gründerservice, Elisabeth Zehetner-Piewald.