Österreichsicher Frauenlauf: Bereits 25.000 Anmeldungen

Bereits 25.000 Läuferinnen haben sich für den Österreichischen Frauenlauf 2019 angemeldet. Am 26. Mai ist es soweit.

Frauenlauf: Hobbyläufer und Profis willkommen

„In diesem Jahr möchten wir erneut so viele Frauen und Mädchen zur Teilnahme am ASICS Österreichischen Frauenlauf® wie möglich begeistern und hoffen, das achte Jahr in der Folge über 30.000 Läuferinnen am Start begrüßen zu dürfen“, so die Organisatorin Ilse Dippmann. „Die Teilnahme ist für viele Frauen und Mädchen ein Grund und eine große Motivationsquelle für ein bewegteres Leben“. Die Teilnehmerinnen sind in jedem Alter und den verschiedensten sportlichen Niveaus. Bei dem Frauenlauf stehen das Miteinander, die Gemeinschaft und das sportliche Erlebnis im Mittelpunkt.