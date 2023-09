Österreichs Privatjets im Sommer 2023 im Dauereinsatz

Im Sommer 2023 waren Österreichs Privatjets viel genutzt. Dabei waren im August Nizaa und Wien die beliebtesten Ziele mit 297 und 200 Starts und Landungen.

Während die österreichische Bevölkerung diesen Sommer mit Hitzewellen und Überschwemmungen zu kämpfen hatte, hielten die österreichischen Privatjets Kurs in Richtung Urlaubsdestinationen. Das zeigt der heute veröffentlichte Privatjet-Tracker von Greenpeace. So war Nizza im August das beliebteste Ziel mit 297 Starts und Landungen, gefolgt von Wien (200 Starts und Landungen) und Salzburg (176 Starts und Landungen).

Die Top zehn Destinationen Österreichischer Privatjets

Österreichische Privatjets waren im Sommer 2023 viel im Einsatz

"Während die Österreicherinnen und Österreicher unter der Sommerhitze ächzen, laufen die Turbinen der österreichischen Privatjets heiß. Dabei blasen die Jets Unmengen an klimaschädlichen Treibhausgasen in die Luft und feuern die Klimakrise weiter an”, kritisiert Jasmin Duregger, Klima- und Energieexpertin bei Greenpeace in Österreich. "Im Angesicht der Klimakrise ist es auch Superreichen durchaus zumutbar, mit dem Zug statt mit dem Privatjet in den Urlaub zu starten. Ein Privatjet-Verbot ist unerlässlich, um der Klimagerechtigkeit ein Stück näher zu kommen.”