Österreichs Polizeikatze wird schmerzlich vermisst

Schlechte Nachrichten im Stall der Theresianischen Militärakademie: Österreichs einzige Polizeikatze, die dort Mäuse fangen soll, ist verschwunden.

In der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt gibt es neben 14 Polizeipferden auch eine Polizeikatze. Sie wurde der berittenen Einheit mit der Aufgabe zugeteilt, Mäuse im Stall zu jagen. Seit Kurzem ist die Samtpfote jedoch nicht mehr auffindbar. “Vielleicht läuft die Katze irgendwo in der Anlage herum”, heißt es seitens des Innenministeriums hoffnungsvoll. Ab Mai 2019 soll die Pferdepolizei in Wien erste Einsätze absolvieren. Hoffentlich ist die Katze bis dahin auch wieder aufgetaucht.

(Red)