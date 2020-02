Österreichs Pliosaurier wird erstmals in Wien ausgestellt

Nach intensiven Untersuchungen eines fossilen Pliosaurier-Zahns - der Sensationsfund des NHM Wien-Paläontologen Alexander Lukeneder im Sommer 2018 - ist der Zahn ab sofort im Naturhistorischen Museum Wien zu sehen.

Seit drei Jahren findet zwischen Traun- und Attersee in der Langbathzone (Nördliche Kalkalpen) eine wissenschaftliche Grabung des NHM Wien statt, bei der die Klimaentwicklung und die Evolution von Organismengruppen in der frühen Kreidezeit untersucht wird. Im Sommer 2018 entdeckte Alexander Lukeneder bei den rein händischen Arbeiten am Felsen eine Besonderheit, die sich nach Monaten der Präparation und der Untersuchungen im Labor als Reptilienzahn herausstellte. Er ist 1,5 cm groß und stammt aus Gesteinsschichten, die vor 132 Millionen Jahren in der frühen Kreidezeit abgelagert wurden.