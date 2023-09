Österreichs Lehrer verdienen mehr als anderswo

Die am Dienstag veröffentlichte OECD-Studie "Bildung auf einen Blick" zeigt, dass Österreichs Lehrer ein höheres Einkommen als ihre Kollegen in anderen vergleichbaren Ländern haben.

So verdienen die Pädagogen aller Altersklassen über ihre gesamte Laufbahn hinweg teils deutlich mehr als anderswo. Gleichzeitig bekommen sie jedoch weniger als andere Vollzeitbeschäftigte mit einem Hochschulabschluss, diese Lücke ist in Österreich größer als in anderen Ländern.