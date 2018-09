Österreichs Fußball hat ein Problem mit Pyrotechnik

In der Saison 2017/18 wurden in Österreich 3.575 pyrotechnische Gegenstände rund um Sportveranstaltungen illegal gezündet. Das größte Problem mit Pyrotechnik hat dabei der Fußball.

In 99 Prozent der Fälle von illegalem Pyrotechnikeinsatz waren Fußballspiele betroffen. 21 Pyrotechnika wurden illegal bei Eishockeymatches und sieben bei sonstigen Wintersportveranstaltungen verwendet. Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer merkte an, die Zahlen des Innenministeriums würden auch den illegalen Einsatz von Pyrotechnik außerhalb von Stadien umfassen. In den Arenen sei die Verwendung von illegaler Pyrotechnik seit der Einführung von geschützten legalen Bereichen für das Abbrennen von Fackeln massiv zurückgegangen. Pyrotechnik gänzlich vom Fußball fernzuhalten, hält Ebenbauer derzeit nicht für möglich. “Wir schaffen es nicht, die UEFA schafft es nicht”, sagte der Bundesliga-Vorstand.