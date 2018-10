Österreichs Augenärzte unterstützen Volksbegehren "Don´t smoke"

Das Volksbegehren kann seit dem 1. Oktober unterzeichnet werden. Nun unterstützen auch die Augenärzte in Österreich die Initiative, denn Rauchen kann auch das Sehvermögen gefährden.

“Nikotin und Rauchinhaltsstoffe sind gefährliche Gifte, auch für die Augen. Rauchen führt früher zum grauen Star (Katarakt; Anm.) und erhöht vor allem massiv das Risiko, an altersbedingter Makuladegeneration (AMD), der häufigsten Erblindungsursache im Erwachsenenalter, zu erkranken”, wurde Andreas Wedrich von der Meduni Graz für die ophthalmologische Fachgesellschaft (ÖOG) zitiert. Daneben beschleunige Rauchen bei an Diabetes erkrankten Personen die Entwicklung von diabetischen Netzhauterkrankungen, die wiederum die häufigste Erblindungsursache im erwerbstätigen Erwachsenenalter darstellen.

“Die ÖOG unterstützt daher alle sinnvollen Maßnahmen, die zu einer Reduktion der Raucherzahlen führen, vor allem bei Jugendlichen. Die Aufhebung des Rauchverbots in der Gastronomie ist ein eklatanter Rückschritt. Wir befürworten deshalb das ‘Don’t smoke’ – Volksbegehren gegen eine Aufweichung des Rauchverbots in der Gastronomie, das noch bis 8. Oktober läuft”, fügte Wedrich hinzu.

Altersbedingte Makuladegeneration (AMD) ist eine häufige im fortgeschrittenen Alter auftretende Erkrankung der Netzhautmitte (Makula) und stellt in diesem Lebensabschnitt die häufigste Erblindungsursache dar. Die Makula – auch “gelber Fleck” genannt – ist für wesentliche Sehleistungen verantwortlich, zum Beispiel für das Lesen, das Erkennen von Gesichtern oder Unterscheiden von Farben. Eine Erkrankung an AMD führt zu unscharfem, verzerrtem Sehen bis hin zu einem kompletten Ausfall der zentralen Sehfunktion. Dadurch werden Lesen, Autofahren, Fernsehen und Arbeiten am Handy schwierig bis unmöglich. Begünstigt wird die Entstehung einer AMD durch Bluthochdruck und Übergewicht sowie speziell das Rauchen.