Österreichisches Sprachdiplom verkauft: Prozess in Wien

Am Freitag hat am Wiener Straflandesgericht ein Prozess rund um den unrechtmäßigen Verkauf des Österreichischen Sprachdiploms gestartet.

Am Wiener Straflandesgericht ist am Freitag ein Prozess gestartet, bei dem es um den unrechtmäßigen Verkauf des Österreichischen Sprachdiploms (ÖSD) an Ausländerinnen und Ausländer geht, obwohl diese über keine ausreichenden Deutschkenntnisse verfügten. Sie brauchten diese Zertifikate als Nachweis für ihren Aufenthaltstitel oder ein Studium in Österreich. Für rund 2.000 bis 3.000 Euro wurden den Prüflingen die Fragen samt Lösungen übermittelt, um diese auswendig zu lernen.