Österreichischer Zoll: Zahl der Kaviaraufgriffe explodiert

Beim Österreichischen Zoll ist die Zahl der Kaviaraufgriffe explodiert. Im ersten Halbjahr 2023 wurden bereits neun Kilo Kaviar beschlagnahmt.

Lagen in den Jahren zwischen 2015 und 2020 die Aufgriffszahlen noch zwischen fünf und neun Kilogramm pro Jahr, so waren es 2021 bereits 12,9 Kilo und 2022 gab es "einen bedrückenden Rekord von 15,1 kg", hieß es am Donnerstag in einer Aussendung des Finanzministeriums. Auch im ersten Halbjahr 2023 wurden bereits neun Kilogramm beschlagnahmt.