Österreichischer Straßenverkehr: Diese Neuerungen kommen 2020

Mit Beginn des Jahres 2020, aber auch im Laufes des Jahres warten einige Neuerungen auf die Verkehrsteilnehmer in Österreich. Hier ein Überblick über die bereits bekannten Änderungen 2020.

WLTP-Messwerte in Verkaufsunterlagen

Ab 2020 muss der Normverbrauch von neuen Pkw in Verkaufsunterlagen verpflichtend nach dem neuen Testverfahren WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) angegeben werden. Darin sind mehr Beschleunigungs- und Bremsvorgänge beinhaltet. Außerdem werden höhere Geschwindigkeiten gefahren und Sonderausstattungen berücksichtigt. Im Labor gemessene Verbräche fallen daher meist höher aus. "Die Konsumenten bekommen mit dem WLTP-Testverfahren einen realitätsnäheren Normverbrauch für den Neuwagenkauf an die Hand", sagt ÖAMTC-Verkehrswirtschaftsexperte Martin Grasslober.

Ökologisierung der NoVA und Anpassung an den WLTP

Neben einer Ökologisierung kommt es ab 1. Jänner 2020 auch zu einer Anpassung der Normverbrauchsabgabe (NoVA) für Pkw an das neue Messverfahren WLTP. Ob mehr oder weniger NoVA als früher fällig wird, hängt unter anderem davon ab, wie sich die CO2-Emissionen und somit der Normverbrauch im WLTP im Vergleich zum alten Testzyklus verändert hat.

"Die Verschärfung des CO2-Malus und die neue NoVA-Formel trifft Pkw mit höheren CO2-Emissionen stärker. Es lohnt sich also umso mehr, ein möglichst effizientes Auto zu kaufen", so Grasslober.