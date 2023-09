Österreichischer Musiktheaterpreis verliehen: Diese Häuser räumten ab

Bei der elften Verleihung der Österreichischen Musiktheaterpreise im Wiener Rathaus wurden wieder zahlreiche heimischen Theater- und Opernhäuser ausgezeichnet.

Wiener Staatsoper erhielt gleich drei Auszeichnungen

Die Wiener Staatsoper reüssierte in der Kategorie "Beste männliche Hauptrolle", die sich Andreas Schager für seinen Einsatz in "Tristan und Isolde" sicherte. Auch entfielen die beiden Nebenrollenauszeichnungen für Patricia Nolz (Zerlina in "Don Giovanni") und Boris Pinkhasovich (Jeletzki in "Piqué Dame") auf das Haus am Ring. Nina Stemme überzeugte die Jury als Künstlerin in "Jenůfa" am Theater an der Wien und sicherte sich so die Kategorie "Beste weibliche Hauptrolle".