Österreichischer Museumspreis 2020 geht an das Dom Museum Wien

Der Österreichische Museumspreis 2020 geht an das Dom Museum Wien. Das teilte das Museum via Presseaussendung am Dienstag mit.

"Das Dom Museum Wien ist ein Ort der Anregung zum staunenden Verweilen, der sinnlichen Erkenntnis, der Begegnung und des Dialogs", heißt es laut Aussendung in der Begründung des Museumsbeirats. Das Museum in kirchlicher Trägerschaft sei "ein vermittelnder und der Vermittlung dienender sozialer Ort, der Menschen aller Kulturen und Religionen gleichermaßen anspricht".

"Wir freuen uns sehr über dieses Zeichen der immensen Wertschätzung für unsere Arbeit," wurde Direktorin Johanna Schwanberg zitiert. "Sie bestätigt uns, den mutigen Weg, den wir mit der Neukonzeptionierung eingeschlagen haben, konsequent weiterzugehen - nämlich das Verbindende über das Trennende zu stellen und Brücken zwischen Epochen, Kulturen und Religionen herzustellen."

Die Auszeichnung, die vom Kulturministerium vergeben wird, ist mit 20.000 Euro dotiert. Verliehen wird sie im Rahmen des 31. Österreichischen Museumstags im Oktober in Krems.