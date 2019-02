Österreichischer Film räumt bei Sundance Film Festival ab

8 mal wurde "Sea of Shadows", der neueste Dokuthriller aus dem Wiener Produktionshaus Terra Mater Factual Studios, beim renommierten Sundance Film Festival gezeigt und jede einzelne Vorstellung war ausverkauft und endete mit Standing Ovation.

Walter Köhler, Gründer und CEO der Terra Mater Factual Studios und Produzent von “Sea of Shadows”, ist überwältigt: “Es gibt für mich und mein Team keine wertvollere Auszeichnung bei diesem Festival als den Audience Award. Für das Publikum machen wir unsere Filme und je größer dieses ist, umso eher können Filme wie “Sea of Shadow” die Welt zum Guten ändern – in diesem Fall würde das bedeuten den kleinsten Wal der Welt und das Ökosystem im Golf von Kalifornien vor der sicheren Vernichtung zu retten.”

Die Dokumentation in Spielfilmlänge, unter der Regie von Richard Ladkani, führt auf eindringliche Weise dem Zuschauer eine drohende Katastrophe in einer der spektakulärsten Landschaften der Welt vor Augen. Wenn mexikanische Drogenkartelle und die chinesische Mafia kollaborieren um den seltenen Totoaba Fisch im Golf von Kalifornien zu wildern, bedrohen ihre tödlichen Methoden das gesamte maritime Leben der Region – inklusive des extrem seltenen Vaquitas, eine Unterart der Wale. Doch ein Team aus brillanten Wissenschaftlern, Naturschützern, investigativen Journalisten und mutigen Undercover-Agenten, hat es sich zum Ziel gesetzt, die Vaquitas zu retten. Sie riskieren ihr Leben um die internationalen Syndikate zu überführen.

‘Sea of Shadows’ wurde in Mexiko und China gedreht. Der Film ist eine Produktion von Terra Mater Factual Studios in Zusammenarbeit mit Appian Way, Malaika Pictures und The Wildlens Collective. Der Film wurde gefördert vom Österreichischen Filminstitut und der Förderinitiative Filmstandort Austria (FISA). Der weltweite Verkauf liegt bei Submarine – Josh Braun, Dan Braun, Ben Braun, Matt Burke, Ben Schwartz.