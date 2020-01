Österreichische Fahrlehrerinnen bilden Fahrlehrerinnen in Saudi-Arabien aus.

Österreichische Fahrschule bildet Fahrlehrerinnen in Saudi-Arabien aus

Seit Juni 2018 dürfen in Saudi-Arabien Frauen Autos lenken. Damit diese Frauen den Führerschein erwerben können, sind lokale Fahrlehrerinnen nötig. Die osterreichische Fahrschule Easy Drivers ist die einzige ausländische Fahrschule, die in Saudi-Arabien Fahrlehrerinnen ausbildet.



"Als größtes Fahrschulnetzwerk Österreichs hat Easy Drivers umfangreiche und international anerkannte Expertise in der Ausbildung von Fahrlehrern und Fahrlehrerinnen und kann daher einen Auftrag in dieser Größenordnung abwickeln", so Geschäftsführer Werner Fichtinger.

25 Fahrtrainerinnen aus Österreich in Saudi Arabien

Seit November 2018 organisiert die Fahrschule zusammen mit ihrem Partner TTI an verschiedenen Standorten in ganz Saudi-Arabien "Train the Trainer"-Programme für Fahrlehrerinnen. Dabei bilden Fahrtrainerinnen der Easy Drivers und der TTI vor Ort Fahrlehrerinnen aus. Für 2020 möchte das KSA 2.500 lokale Fahrlehrerinnen ausbilden lassen, 25 Fahrtrainerinnen aus Österreich werden dafür in Saudi-Arabien im Einsatz sein.

Sowohl männliche als auch weibliche Fahrlehrerinnen werden gesucht. ©Easy Drivers

Die Kurse in Saudi-Arabien dauern rund 3 Wochen, bestehen aus Theorie- und Praxisteil und schließen mit einer Prüfung in beiden Bereichen ab. Lehrinhalte sind Verkehrsvorschriften, Verhalten im Straßenverkehr, Fahrzeugtechnik, Vortrag, praktischer Unterricht, Organisation und Abläufe in der Ausbildung sowie die Auslastung des Trainingsgeländes .

Interesse ist gewaltig

"Das Interesse der Frauen an Führerscheinen ist in Saudi Arabien gewaltig, die Wartezeiten betragen sechs bis zwölf Monate", so Easy Driver-Chef Werner Fichtinger zur APA.

Das Mindestalter für einen Führerschein ist 18 Jahre, die Frauen dürfen dann auch ohne Begleitung ihr Auto steuern. Noch heuer wird das Angebot auf Männer ausgedehnt - denn diese müssen in Zukunft eine umfangreichere Ausbildung nachweisen - und dafür werden wiederum Fahrlehrer benötigt.

Das Fahrverbot für Frauen in dem streng religiösen Staat, in dem heuer die Dakar-Rallye erstmals stattfand, wurde Mitte 2018 aufgehoben. Saudi-Arabien war das einzige Land der Welt, in dem Frauen nicht selbst Autofahren durften. Neben Autos dürfen Frauen nunmehr auch Motorräder und Lkw fahren.