Österreichische Börsenkonzerne mit unter 10 Prozent Frauen in Chefetage

Die im Wiener Börsen Index gelisteten Firmen haben zusammengerechnet 192 Vorstandsmitglieder - aber nur 14 (rund 7,3 Prozent) davon sind Frauen. Das zeigt der Mixed Leadership Barometer Österreich des Beratungsunternehmens EY.

In den Aufsichtsräten, die einer Quote unterliegen, machen Frauen einen Anteil von 28,6 Prozent aus.

Minus bei Frauen im Vorstand

Zu Jahresbeginn 2021 hatte EY zeitweise 15 Vorständinnen gezählt, zum Stichtag am 1. August 2021 ist die Zahl jedoch wieder auf den Wert aus dem Vorjahr gesunken, hieß es in einer Aussendung. Somit sind nur 7,3 Prozent der österreichischen Chefsessel von Frauen besetzt. In den Aufsichtsräten, die seit 2018 einer Quote von mindestens 30 Prozent weiblicher und männlicher Mitglieder unterliegen, sind 149 Frauen (28,6 Prozent) und 372 (71,4 Prozent) Männer vertreten. Den Angaben zufolge habe es in den letzten Jahren hier zwar einen Fortschritt gegeben, jedes fünfte Unternehmen erfülle die Quote aber nach wie vor nicht.