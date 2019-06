Österreicher träumen vom Haus am Wasser

Laut einer Umfrage träumt die Mehrheit der Österreicher von einem Haus am Wasser. Ein Swimmingpool wäre für viele eine mögliche Alternative.

Österreicher träumen vom Haus am Meer

Bei der bevorzugten Lage ihrer Traumimmobilie sind sich die Österreicher nicht ganz einig: Die größte Gruppe, ein Drittel, würde gern im Traumhaus mit Blick aufs Wasser wohnen. Jeder Fünfte (19 Prozent) präferiert dabei das sanfte Rauschen der Wellen und möchte am liebsten am Meer leben, für 14 Prozent wäre Wohnen am ruhigen See die Traumvariante. Knapp jeder Fünfte outet sich als urbaner Typ: 18 Prozent der Befragten imaginieren ihr Traumhaus in Stadtnähe oder in der Stadt. Je 13 Prozent träumen vom Leben auf der Anhöhe mit Ausblick oder dem ruhigen Flachland. In den warmen Süden zieht es überraschenderweise nur sieben Prozent der Österreicher, in den hohen Norden gar nur drei Prozent. Von der wahren Einsamkeit auf einer einsamen Insel oder in einem Naturreservat abseits der Zivilisation träumt nur eine verschwindende Minderheit der Österreicher (zwei Prozent).