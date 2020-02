Jüngere Österreicher stehen selbstfahrenden Autos positiv gegenüber

Laut einer Umfrage würde jeder Vierte schon ein autonomes Fahrzeug nutzen.

Ältere Menschen eher skeptisch

Ein Drittel der Österreicher sieht autonomes Fahren positiv

Jeder dritte österreichische Autofahrer freut sich jedoch bereits auf die Zukunft mit autonomen Fahrzeugen und ist überzeugt, dass die Fahrzeuge künftig sicher sein werden. Vor allem Männer sind mit 37 Prozent der neuen Technik gegenüber aufgeschlossener als Frauen (19 Prozent). Vier von zehn Österreichern blicken beim momentanen Stand der Technik noch nicht so optimistisch in die Zukunft mit selbstfahrenden Autos.

Was in Singapur in einzelnen Stadtteilen bereits zum Alltag gehört, ist für 61 Prozent der Österreicher noch nicht vorstellbar: Kinder steigen in einen autonomen Bus und werden fahrerlos zur Schule oder zum Sport gebracht. In Österreich ist der Anteil von Eltern, deren Kind alleine in ein selbstfahrendes Auto steigen dürfte, mit 17 Prozent noch verhältnismäßig gering. Jeder vierte Vater sagt Ja zu diesem Experiment, aber nur neun Prozent der Mütter.