Österreicher möchten keine Lebensmittel vergeuden

98 Prozent der Österreicher setzen laut eigenen Angaben Schritte gegen Lebensmittelverschwendung. Aber: 70 Prozent der Befragten haben in den letzten drei Monaten Nahrungsmittel weggeworfen. Das ist das Resultat einer repräsentativen Integral Markt- und Meinungsforschung für Iglo Österreich. Anlass dafür war der Inernationale Tag gegen Lebensmittelverschwendung (29. September).

Lebensmittel im Müll

Schritte gegen Lebensmittelverschwendung

Rückgriff auf Lebensmittel nach Ablauf von MHD

Wie die Befragung zeigt, verwenden 73 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher Lebensmittel auch nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums (MHD), so sie noch in Ordnung sind. 44 Prozent kaufen sogar bewusst reduzierte Ware, bei der das MHD bald erreicht ist, damit diese nicht weggeworfen werde. Ein Viertel verwendet Tiefkühlprodukte, da diese von vornherein länger haltbar sind. 56 Prozent der Befragten geben an selbst einzufrieren, -kochen oder -legen. Überdurchschnittlich weit verbreitet ist die Praxis unter Pensionisten (76 Prozent) und in ländlichen Gegenden (64 Prozent).