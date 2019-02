Österreicher lassen sich den Valentinstag im Schnitt 58 Euro kosten

Blumen, Pralinen und Gutscheine zählen auch heuer zu den beliebtesten Valentinstagsgeschenken. Im Schnitt lassen die Österreicher dafür 58 Euro springen.

Was die Österreicher zum Valentinstag schenken, wo und wann sie ihre Geschenke kaufen und wie viel sie dafür ausgeben, hat der Handelsverband gemeinsam mit dem Markt- und Meinungsforschungsinstitut Mindtake erfragt.

“Die Ausgaben pro Person sinken im Vergleich zum Allzeithoch von 2018 mit durchschnittlich 60 Euro auf nunmehr 58 Euro. Mehr als ein Viertel der KonsumentInnen kauft heuer Valentinstagsgeschenke im Internet”, fasst Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will die Ergebnisse zusammen.

Rund 31 Prozent der Österreicher werden ihre Valentinstags-Einkäufe in Geschäften in der Nähe erledigen (Vorjahr: 34 Prozent), 25 Prozent bei Online-Shops (Vorjahr: 24 Prozent), 22 Prozent im Shopping-Center (Vorjahr: 23 Prozent) und 14 Prozent in den klassischen Einkaufsstraßen (Vorjahr: 15 Prozent).