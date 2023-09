Österreicher Josef Köberl schwamm nach Afrika

Am Samstag durchschwamm der Extremsportler Josef Köberl (46) die Straße von Gibraltar.

Der aus Grundlsee stammende und in Wien lebende Köberl musste in den Tagen davor Höhen und Tiefen durchleben. Bei einem Workshop in Gargellen zog er sich zu Wochenbeginn einen Zehenbruch zu. Wegen administrativer Probleme mit den marokkanischen Behörden war am Mittwoch eigentlich klar, dass er nicht schwimmen würde. Die österreichische Gruppe wurde zerteilt und der Tiroler Gerald Daringer, Präsident des Tiroler Behindertensportvereins, verzichtete auf seinen Start.