Österreicher haben großes Interesse an elektronischen Pflege-Hilfen

Die Österreicher haben ein großes Interesse an elektronischen Pflege-Hilfen. Bisher kommen sie jedoch aber wenig zum Einsatz.

Die Österreicher haben zwar ein recht großes Interesse an digitalen Möglichkeiten zur Erleichterung der Pflege, nutzen die bestehenden Angebote dafür bisher allerdings sehr wenig. Das geht aus einer Studie des Prüfungs- und Beratungsunternehmens EY hervor, das im November 2020 1.000 Personen befragt hat.

58 Prozent der Österreicher machen sich über Pflege Sorgen

Der Mehrheit der Österreicherinnen bereitet das Thema Pflege Sorgen (58 Prozent). Vor allem Frauen und ältere Personen zerbrechen sich darüber den Kopf, nur jeder zehnte Befragte (11 Prozent) denkt nicht über die Pflege nach. Fast zwei Drittel (61 Prozent) der Österreicher sind bereits mit dem Thema Pflege in Berührung gekommen. Viele nehmen die Pflege ihrer Angehörigen selbst in die Hand - mehr als die Hälfte der Pflegebedürftigen (53 Prozent) wird aktuell zuhause betreut.

Großes Interesse bei digitalen Möglichkeiten

Um sich die Pflege zu erleichtern, stoßen digitale Möglichkeiten auf großes Interesse. Rund drei Viertel könnten sich vorstellen, die elektronische Anamnese (bei sich selbst 76; bei Familienangehörigen 77 Prozent) bzw. die elektronische Patientenaktie (76 bzw. 78 Prozent) einzusetzen. Etwas geringer ist das Interesse an Online-Sprechstunden beim Arzt - etwa zwei Drittel können sich vorstellen, auf diese Alternative zu vertrauen (63 bzw. 66 Prozent). Eine elektronische Dokumentation der konsumierten Pflegeleistungen ist für rund 70 Prozent der Österreicherinnen vorstellbar.

Wesentliche Vorteile der elektronischen Möglichkeiten

Auch digitale Maßnahmen zum Monitoring des Gesundheitszustandes wie Armbänder am Handgelenk für den Notruf, automatische Sturzerkennung oder Erfassung der Vitalfunktionen haben noch großes Potenzial. Wenn sie eingesetzt werden, dann hauptsächlich zur Pflege von Familienangehörigen. Besonders trifft das auf das Armband am Handgelenk für den Notruf zu - sogenannte Rufhilfe-Systeme, die aber auch nur von 5 Prozent der Befragten zur Pflege von Angehörigen eingesetzt werden. Interesse für das Armband am Handgelenk für den Notruf haben aber rund 85 Prozent. Das Armband zur automatischen Sturzerkennung könnten sich 82 Prozent zur Pflege von Familienangehörigen vorstellen, 78 Prozent würden es auch bei sich selbst einsetzen. Als wesentlichen Vorteil von Armbändern zum Monitoring des Gesundheitszustands erachten mehr als zwei Drittel die höhere Sicherheit (69 Prozent). Fast die Hälfte der Befragten (48 Prozent) befürchtet jedoch, mit dem Armband durch ein unbeabsichtigtes Anrufen des Notdienstes Kosten zu verursachen.