Österreich: Weniger Maut für umweltfreundliche Lkw

Umweltfreundliche Lkw sollen in Österreich gefördert werden und weniger Maut bezahlen müssen.

In Österreich sollen auch umweltfreundliche Kfz mit mehr als 3,5 Tonnen gefördert werden. Das Infrastrukturministerium von Norbert Hofer (FPÖ) hat einen dahingehenden Gesetzesentwurf, mit dem das Bundesstraßen-Mautgesetz 2002 geändert werden soll, am Montag ausgeschickt, aber am gestrigen Mittwoch wieder zurückgezogen. Grund dafür war “nur ein Formalfehler”, so ein Hofer-Sprecher auf APA-Nachfrage.