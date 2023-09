Österreich-Urlaub rutschte im Sommer 2023 aus Top 10-Reisezielen

Die Österreicher sind in diesem Sommer wieder gerne verreist, dabei waren laut dem Reiseveranstalter Ruefa Griechenland, Spanien und die Türkei stark gefragt.

Ruefa blickt auf einen starken Reisesommer zurück, er blieb aber unter dem Niveau des Vor-Corona-Jahres 2019. "Urlaub in Österreich" ist im Sommer bei dem Reiseveranstalter aus den Top-10 gefallen.

Die Winterbuchungen für einen Skiurlaub in Österreich seien derzeit noch etwas verhaltener als im Vorjahr, es zeichne sich aber weiterhin ein Trend in Richtung Tourengehen und Langlaufen ab. Bei den Preisen für Fern- und Nahreisen wird ein Plus von zwei bis vier Prozent erwartet.