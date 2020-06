Österreich unterzeichnet "European Plastics Pact"

Im März wurde der "European Plastics Pact" ins Leben gerufen. Auch Östererich wird diesen unterzeichnen.

Über 100 Stakeholder haben Pakt bereits unterzeichnet

Nicht unterschrieben hat etwa Greenpeace, die Umwelt-NGO ist stattdessen Mitglied der "#BreakFreeFromPlastic"-Bewegung, die in einer Stellungnahme zwar die "positive Geste" des Paktes begrüßte, aber auf die vollkommene Freiwilligkeit der Initiative hinwies und somit keine "starke gesetzliche Regulierungsmaßnahmen" ersetzen könne. Greenpeace-Konsumexpertin Lisa Panhuber sah in dem Pakt ebenfalls eine Geste in die richtige Richtung, es brauche aber auch Gesetze, etwa in Österreich eines für ein Pfandsystem mit verbindlicher Mehrwegquote für Getränkeverpackungen im Handel.