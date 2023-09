Österreich unterstützt Arbeit der IAEA in der Ukraine mit einer Mio.

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) kündigte an, dass Österreich die Arbeit der IAEA in der Ukraine mit einer Million Euro unterstützen werde.

Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA/IAEO) am Montag in Wien ihre alljährliche Generalkonferenz begonnen. Hauptthemen werden der Angriffskrieg in der Ukraine und die iranische Atomkraftforschung sein. "Wir treffen uns zu einer Zeit, wo in Europa weiterhin Krieg herrscht", sagte Schallenberg in seiner Rede.