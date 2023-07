Österreich und Deutschland berieten über Asylsystem

Am Donnerstag berieten sich Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und der deutsche Migrationsbeauftragte Joachim Stamp in Wien über das Thema Migration- und Asyl.

Asyl: Karner beriet sich mit Migrationsbeauftragtem

"Ein Asylsystem kann nur dann glaubwürdig sein, wenn abgelehnte Asylwerber auch wieder in ihre Heimat zurückgebracht werden", ließ sich Karner in der Aussendung zitieren. Mit Deutschland wolle man auch weiterhin intensiv zusammenarbeiten. Es gelte, weitere "Vereinbarungen und Rückkehrabkommen mit Staaten in Asien und Afrika zu erzielen". Diesbezüglich forderte Karner mehr Unterstützung der EU-Kommission ein.