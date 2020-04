Österreich: Studie mit Antikörpertests gestartet

In den kommenden Tagen sollen 540 Personen untersucht werden. ©ABD0141_20200129 - WIEN - STERREICH: ++ THEMENBILD ++ Laboruntersuchung zur AbklŠrung des Coronavirus aufgenommen am Inst. f. Hygiene u. Angewandte Immunologie am Mittwoch, 29. JŠnner 2020, in Wien. - FOTO: APA/HANS PUNZ