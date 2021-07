Österreich: Startschuss für Polizei-SIG soll im November fallen

Der 1. November dieses Jahres bringt in Österreich den Startschuss für Schnelle Interventionsgruppen (SIG) der Polizei.

Vorbild für diese neue Organisationsstruktur sind die Sektorstreifen der WEGA. Dazu kommen Bereitschaftseinheiten bereits ab 1. September. Details des Konzepts wurden am Mittwoch bei einem Hintergrundgespräch vorgestellt. Österreichweit werden die SIG und die Bereitschaftseinheiten in der halbjährigen Testphase etwa 900 Beamte umfassen.

Wiener Bereitschaftseinheit jahrelang im Einsatz

WEGA-Kommandant blickt ins Ausland

Das laut Albrecht bereits international als Vorbild genutzte Konzept - der WEGA-Kommandant nannte unter anderem Deutschland, Schweden, Ungarn und Teile Großbritanniens - soll nun in Österreich flächendeckend umgesetzt werden. Entscheidend sei eine kurze Reaktions- und Vorlaufzeit und die flächendeckende Streifentätigkeit, wie das die WEGA in Wien bereits mit ihren Sektorstreifen vorexerziert. "Man darf nicht vergessen, dass das Gegenüber auch auf unsere Präsenz reagiert und es sich vielleicht überlegt, im Bewusstsein, dass da Polizeikräfte mit einem anderen Ausbildungsstand am Ort sind, die in bestimmten Situationen auch gelassener reagieren", erläuterte Albrecht.