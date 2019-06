Onlinehandel boomt: Österreich shoppen immer mehr online

Die Österreicher shoppen immer mehr online. Im Vorjahr haben rund 55 Mio. Europäer Produkte in China oder den USA bestellt. In Österreich alleine wird rund 1.000 bis 1.800 Euro pro Person jährlich beim Online-Shopping ausgegeben.

Die Österreicher shoppen immer mehr online. In den vergangenen zehn Jahren haben sich die Ausgaben im Onlinehandel in Österreich von 2,4 auf über 7 Mrd. Euro verdreifacht, zeigt eine Untersuchung der KMU Forschung Austria. Die durchschnittlichen jährlichen Ausgaben seien im Zeitraum 2008 bis 2018 von rund 1.000 auf 1.800 Euro pro Person gestiegen.

"Onlineshopping ist zum alltäglichen Einkaufsverhalten geworden", sagte Ernst Gittenberger von der KMU Forschung am Donnerstag bei einem Pressegespräch. Ein Dorn im Auge der Interessenvertreter des heimischen Handels sei nicht das Onlineshopping an sich, aber dass die Mehrheit dieser Ausgaben ins Ausland zu Amazon, Alibaba & Co fließe, sagte Handelsobmann Peter Buchmüller.

55 Mio. Europäer bestellen in China oder USA

Es sei "erschreckend", wie viele Europäer in China oder den USA bestellten, so Buchmüller. Im Vorjahr hätten 10 Prozent der Europäer, also etwa 55 Millionen Menschen, in China bestellt, berief sich der Branchenvertreter auf europäische Schätzungen. Rund 27 Millionen Menschen ließen sich Produkte aus den USA liefern.